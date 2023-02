Cecilia Rodriguez e la gaffe a luci rosse sui social: corre ai ripari, ma fa peggio

di Redazione web

Cecilia Rodriguez hot su Instagram. La sorella di Belen si è resa protagonista di una gaffe a luci rosse sui social, ma per cercare di correggere il tiro ha rincarato la dose. In una storia diretta ai suoi followers ha salutato i fan per dire che sarebbe andata a riposare, ma le è uscito altro dalla bocca.

La gaffe

«Vado a riposarmi, vado a fare un pisellino», accortasi della gaffe ha corretto spiegando in seguito: «Volevo dire pisolino!», però ha voluto anche aggiungere: «Quell’altro l’ho già fatto stamattina». In modo ironico ha comunque sottolineato come tra lei e Ignazio Moser le cose procedano a gonfie vele dopo le voci di una loro presunta crisi coniugale.

Nessuna crisi

Le voci sulla crisi sono state smentite subito da Cecilia che ha chiarito come in una coppia possano esserci alti e bassi. La Rodriguez ha anche chiesto che venisse rispettata la loro privacy perché a volte il chiacchiericcio fa più male della crisi vera o presunta.

