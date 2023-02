Maurizio Costanzo, «ciao papino»: la dolce lettera della figlia Camilla

di Redazione web

«Ti immaginiamo in Paradiso che organizzi un talk show» e «nulla di quello che ci hai lasciato andrà perduto». È l'ultimo saluto della figlia primogenita Camilla al padre Maurizio Costanzo durante la cerimonia funebre nella chiesa degli Artisti che si è conclusa con la lettura della Preghiera degli Artisti, da parte di Gerry Scotti.

Camilla ha spiegato di immaginarsi il padre che organizza un talk show in Paradiso

«Papino» lo chiama la figlia che racconta della «ondata di amore che ci ha sommersi è merito di quello che hai dato a tante persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più». La primogenita del giornalista ha spiegato di immaginarsi il padre che organizza un talk show in Paradiso con il maestro Franco Bracardi e con il suo storico coautore Alberto Silvestri e ha sottolineato che niente di quello che ha lasciato andrà perduto: «Per tutti loro sei stato padre e maestro di vita. Hai incoraggiato, spronato, costruito talenti». «A noi figli lasci un'eredità importante» sottolinea ancora Camilla che ricorda «l'umiltà» che lo contraddistingueva: «non ti saresti aspettato questa grande manifestazione di affetto. Avresti detto: ti rendi conto? È per me?».

