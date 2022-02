Belen, confessione a Verissimo: «Sono stata sempre l’eterna fidanzata, ho sofferto tantissimo»

Belen Rodriguez a Verissimo: «Sono stata sempre l’eterna fidanzata, ​ho sofferto tantissimo». La nuova conduttrice de Le Iene è spesso nel mirino degli hater, e domenica da Silvia Toffanin racconterà la fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese.

Belén Rodríguez - domenica 20 febbraio a Verissimo – si dichiara felicemente single dopo la fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese: «Oggi sto bene. Al momento sono fidanzata con i miei gatti. Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun’altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo».

A Silvia Toffanin, la Rodríguez confida: «Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso».

La nuova conduttrice de Le Iene è spesso nel mirino degli hater, soprattutto per il suo rapporto con la chirurgia estetica: «Con la mia faccia quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso - E conclude - Non capisco come sui social si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 17:32

