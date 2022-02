di Ida Di Grazia

GF Vip, Alex Belli fa la vittima «Ho tutti contro». Soleil lo allontana: «Dici solo stronzate, io ho chiuso». La puntata di giovedì sera si apre come sempre parlando del triangolo più lungo della storia. Alex - Soleil e Delia tengono banco mentre gli altri inquilini restano a guardare.

L'ingresso di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip ha cambiato nuovamente gli equilibri e il triangolo amoroso tiene banco anche durante la diretta tv. Belli dice di essere entrato per riprendersi Delia, popi però si infila nel letto di Soleil e tra le lacrime gli confessa quanto gli manca la loro complicità

«Tutto quello che vedo e che c'è stato prima - commenta Delia - , in questo luogo in cui ha vissuto tante cose belle con Sole mi vengono in mente le scene di quello che c'è stato prima, mi ci vuole tempo». Signorini parla di pressione psicologica ma non di manipolazione di Alex che non rispetta gli spazi di Delia: «Si è così, lui riesce ad annullare tutto in modo molto veloce, io non sono così. Gli ho chiesto spazio e tempo»

«Da donna vedere tutto questo mi ha fatto male - replica Soleil - Alex deve recuperare il suo matrimonio smettendo di fare male a Delia. Io non ho più voglia di vederla soffrire, sono d'accordo anche sulla pressione che Alex fa, lui è fatto così. Io ho sofferto ma sono molto più rassegnata, sono talmente mancante di tante cose che non soffro più. Mi manca la complicità. Avrebbe potuto recuperare il rapporto con Delia mostrando la nostra amicizia, ma non è possibile. Ho deciso di mettere fine alla nostra amicizia innanzitutto per un riguardo verso Delia e il loro matrimonio e poi perchè non voglio rapporti falsati o limitati».

«Alex dice che ha avuto paura di perdermi, però ha sbagliato tutto», Alex fa la vittima: «Io ho sempre i cecchini contro. Stamattina ho avuto un cedimento, sono mesi che continuo a prendere schiaffi a destra e a manca. Io ho già scelto, da quando sono entrato qua dentro ho scelto Delia e con Sole c'è una grande complicità», «Alex se permetti hai detto una stronzata» conclude lapidaria Soleil.

