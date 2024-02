Barbara D’Urso fa le prove: «Si riparte». Cosa farà dopo l'addio a Mediaset

di Cristina Siciliano

Chi non vorrebbe avere un fisico tonico, snello e scattante a 66 anni come quello di Barbara D'Urso? La cui forma probabilmente è frutto di un'accurata beauty routine unita a palestra, lezioni di ballo e cicli di trattamenti. Una cosa è certa, la ex conduttrice di Pomeriggio Cinque è una stakanovista e quando si tratta di allenarsi non si tira mai indietro. E lo ha fatto anche nelle ultime ore, durante le prove di ballo in sala con il suo maestro. «Si riparte. C'è sempre il sole con me», ha esordito così in uno dei primi video che Barbara D'Urso ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Barbara D'Urso durante le prove

Barbara D'Urso però, un secondo video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, ha spiegato ai suoi follower qual è la cosa che più la innervosisce durante le prove di ballo. «Bisogna perfezionare, perché quando non mi viene il fen perfetto mi inca**o - ha sottolineato Barbara D'Urso nelle sue Instagram stories -.

Barbara D'Urso dopo l'addio a Mediaset

Ormai è da quando Mediaset le ha dato il benservito che non si fa che parlare del futuro professionale di Barbara D'Urso che, ora potrà muoversi in totale libertà. Per la conduttrice, ancora lontana dal piccolo schermo e protagonista dello spettacolo teatrale Taxi a due piazze, il 2024 ha il sapore di manine, palco e scivolo. La protagonista infatti nelle sue ultime Instagram stories è Matilde, la sua nipotina. Insomma, tra gli abiti di scena teatrali, Barbara D'Urso indossa quelli da nonna. E a quanto pare, sono i suoi preferiti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA