Barbara D'Urso, Claudio Lippi e la prima volta in tv: «Mai pentito di averla fatta debuttare»

Una carriera lunga 60 anni. Si tratta di Claudio Lippi, decano della televisione italiana che da sempre ha indicato come suoi "maestri" alcuni personaggi dello spettacolo come Maurizio Cosanzo, Raimondo Vianello e Mike Bongiorno. E proprio nelle ultime ore, il conduttore, durante un'intervista ha ricordato il suo debutto in televisione nel lontano 1978. Al suo fianco, dalla seconda puntata, c'era Barbara D'Urso.

Le parole di Claudio Lippi

«Furono due i programmi con i quali debuttai nell’intrattenimento Telemilano 58 - ha spiegato Claudio Lippi in un'intervista a TvBlog -. Il primo “Un bel giorno ci incontrammo”, che fu anche il debutto di Barbara d’Urso, ed il secondo “Sprolippio”.

«Se mi sono pentito di aver fatto debuttare la D’Urso? No, non mi sono mai pentito - ha concluso Claudio Lippi -. Aver aiutato una giovane è motivo di orgoglio».

Subito dopo, il conduttore ha parlato del motivo per il quale da tempo è lontano dalla televisione. «Il perché va chiesto a chi fa le scelte - ha sottolineato Claudio Lippi -. Chi sa come lavoro potrebbe rispondere. Ma certamente non è una mia scelta. Una cosa è certa: non accetto proposte che modifichino il mio modo di entrare nelle case. I progetti non mancano. Sempre pronto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 20:26

