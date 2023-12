Barbara D’Urso, la lettera speciale della fan Helena: «E' meraviglioso»

di Cristina Siciliano

Barbara D'Urso continua ad essere anatissima dal pubblico italiano e con l'arrivo della stagione invernale e l'avvicinarsi della natalizia sono la giusta scusa per circondarsi di amore e di affetto, soprattutto quello dei propri fan. Lo sa bene l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 che nelle ultime ore ha pubblicato un video per ringraziare una fan dopo che ha ricevuto una sua lettera. «Cara Barbara per me è come se ti conoscessi da una vita, grazie perché mi hai tenuto sempre compagnia». Sono queste alcune delle parole che si leggono dalla lettera scritta dalla fan di Barbara D'Urso. A tale proposito la conduttrice ha voluto ringraziare la ragazza attraverso le sue Instagram stories.

Barbara D'Urso su Instagram

«Ieri mentre ero nel taxi perché dovevo correre a prendere il treno oppure non sarei riuscita a tornare a Milano, si è avvicinata una ragazza bellissima e mi ha inseguito a piedi - ha spiegato Barbara D'Urso su Instagram -.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA