Barbara D’Urso che fine ha fatto? Eccola mentre si allena in palestra: «Non ho voglia…»

di Cristina Siciliano

Chi non vorrebbe avere 66 anni con il fisico tonico, snello e scattante di Barbara D'Urso la cui forma è frutto di un'accurata beauty routine unita a un lifestyle molto attivo. L'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque quando si tratta di allenarsi non si è quasi mai tirata indietro. Ecco, sottolineamo "quasi". Infatti, proprio nelle ultime ore Barbara D'Urso ha pubblicato un video-selfie nelle sue Instagram stories mentre si riprende in palestra. «Si ricomincia», ha scritto la conduttrice a corredo del video Instagram.

Barbara D'Urso su Instagram

Barbara D'Urso durante il video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories ha parlato con il suo personal trainer. «Io sto riprendendo qui in palestra e lo dico, io sono pronta - ha sottolineato Barbara D'Urso su Instagram -. Che devo fare con quella mazza io adesso? Non ho voglia come al solito, te lo dico eh».

La conduttrice tranne qualche breve momento di pausa, ha sempre mostrato ai suoi follower di dedicare un bel po' di tempo della sua giornata all'allenamento fisico. Nel suo caso, la donna ha scelto di praticare la palestra, ma per restare in forma, sia dal punto di vista mentale che fisico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA