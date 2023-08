«Barbara D'Urso non è trash, tutti godevano dei suoi ascolti. Quando l'ho sentita era triste», le parole di Claudio Brachino

di Redazione Web

Barbara D'Urso e Claudio Brachino per alcuni anni hanno lavorato insieme in televisione. A dirla tutta, i due hanno lavorato spalla a spalla alla primissima edizione di Mattino 5. E proprio nelle ultime ore, come se non bastasse a prendere le parti dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5 è stato anche Claudio Brachino. Ma andiamo a vedere cosa ha detto il giornalista nel dettaglio.

Le parole di Claudio Brachino

«Ciò che mi è dispiaciuto di più, oltre all'exit strategy di Barbara D'Urso, è che si sia detto che allontanando lei finisce l'epoca del trash - ha sottolineato Claudio Brachino in un'intervista a Tv Blog -.

Poi, ha aggiunto: «Barbara D'Urso non ha fatto le cose in clandestinità: tutti vedevano e tutti godevano dei suoi ascolti. Identificare Barbara con il trash non è giusto. Di trash esistono moltissimi esempi dentro e fuori da Mediaset. Non mi va di nominarli. Se l'ho sentita di recente? Quando ho letto la notizia della sua esclusione dai palinsesti di Mediaset le ho scritto un messaggio e lei mi ha chiamato. Barbara era molto triste. Non abbiamo approfondito ma ci siamo dati appuntamento a cena a settembre».

