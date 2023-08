Barbara D'Urso, in vacanza in costiera amalfitana. L'amica: «Voi a Milano cosa avete?». Lei risponde così

di Redazione web

Continuano le vacanze estive per Barbara D'Urso. Ieri, l'ex conduttrice Mediaset, si è goduta una giornata all'insegna del sole e del buon cibo nella cornice della Costiera amalfitana. In compagnia di amici, tra risate, mozzarelle e ceramiche, un'amica di Barbara D'Urso, elencando le "cose essenziali", ma utilssime che ha la costiera ha poi chiesto alla conduttrice: «Voi a MIlano che tenete?». Lei ha risposto così.

La Costiera amalfitana, si sa, è ricca di bellezze: dalla natura e i paesaggi che attirano turisti in tutto il mondo alla cucina tipica e tradizionale.

Anche Barbara D'Urso, infatti, si è recata proprio lì per trascorrere qualche giorno e un pranzo in compagnia di amici. A ricordarle le "bellezze" del posto è proprio una di questi che gliele elenca: «Noi in Costiera abbiamo Carmela la parrucchiera, Enza l'estetista, Mafalda la sarta, Bottone il nostro tutto fare - raccontava ironicamente l'amica, poi rivolgendosi alla conduttrice ha chiesto -. Voi a Milano che tenete?!».

Barbara D'Urso, con orgoglio, ha immediatamente risposto: «Ue bella io sono di Napoli». La conduttrice, infatti, ha sempre rivendicato le sue origini che, in qualche modo, l'hanno resa ancora più vicina al suo pubblico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Agosto 2023, 09:07

