Ballando, la giuria contro Selvaggia Lucarelli reclama il ritorno di Enrico Montesano: «Manca»

Il caso di Enrico Montesano continua a far discutere nello studio di Ballando con le stelle. Non sono bastate le dichiarazioni di Milly Carlucci che a inizio puntata ha parlato di violazione dei «principi ispiratori del mandato del servizio pubblico». Durante la votazione per la performance di Gabriel Garko e Giada Linisi, è proprio Selvaggia Lucarelli ad offrire un assist all’attore squalificato e al resto della giuria che, a sorpresa, si schiera a favore dell’ex concorrente.

Ballando, Milly Carlucci e l'eliminazione di Enrico Montesano: «Questa è la mia Rai, non è pensabile offendere qualcuno»

Ballando, la giuria contro Selvaggia Lucarelli reclama il ritorno di Enrico Montesano

«Non ti ferma niente, né l’infortunio né l’operazione né il tutore» commenta Selvaggia, dopo la brillante performance di paso doble di Garko. «Sei imbattibile, posso solo sperare che tu indossi la maglietta sbagliata». Il riferimento, neanche troppo velato, è alla t-shirt della X Max di Enrico Montesano, costatagli la squalifica da Ballando.

Ivan Zazzaroni coglie la palla al balzo per interrompere Selvaggia Lucarelli e spezzare una freccia a favore dell’attore: «Nello sport esiste la presunzione di colpevolezza, per cui un calciatore si deve difendere da un’accusa, ma siccome tu Milly prima hai parlato di ‘buonafede’ di Montesano, io penso che la squalifica sia troppo. Si potrebbe pensare a una sospensione». Il commento non piace a Selvaggia, ma trova il supporto di Carolyn Smith che aggiunge: «Ha ragione, nel ballo non si squalifica subito, esistono i richiami per chi ha un comportamento sbagliato».

Milly Carlucci lascia correre, Selvaggia preferisce andare oltre, ma pochi minuti dopo, all’uscita della classifica di fine puntata, Guillermo Mariotto commenta con un sorriso amaro: «Manca il Conte Tacchia». Un altro richiamo a Montesano e a una delle sue più celebri pellicole. Insomma alla prima puntata senza l’attore, la giuria reclama a gran voce il suo ritorno in pista. Tutta la giuria, tranne Selvaggia.

