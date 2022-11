Ballando, Milly Carlucci e l'eliminazione di Enrico Montesano: «Questa è la mia Rai, non è pensabile offendere qualcuno»

A meno di una settimana dalla sua eliminazione, Milly Carlucci rompe il silenzio e torna a parlare del caso di Enrico Montesano, chiamando sul palco l'ex partner dell'attore di Alessandra Tripoli. Squalificato dalla trasmissione per avere indossato la maglietta della X Mas durante le prove, Montesano aveva fatto mea culpa, ma finora nessuno del programma era intervenuto per commentare l'episodio.

Milly Carlucci, l'eliminazione di Enrico Montesano da Ballando

«Questa sera non avete visto Enrico Montesano – esordisce la conduttrice, chiamando sul palco Alessandra Tripoli –. La Rai ha deciso di sospenderlo dalla trasmissione per avere violato i principi ispiratori del mandato del servizio pubblico». E prosegue, seria: «Questa è la mia Rai, è la nostra azienda e qualsiasi decisione prenda, noi ci uniformiamo. Sono umanamente dispiaciuta per l'assenza di Enrico. Lui ha detto che a sua volta si dispiace e se ne scusa con tutto il pubblico. Me l'ha sempre detto in modo accorato in questi giorni».

Fatte queste delicate premesse, Milly Carlucci chiama accanto a sé idealmente tutta la squadra di Ballando, che con la Rai forma «un'unica famiglia, e non lo dico per retorica». Redazione, produzione, tecnici audio e luci, «una famiglia che ha grande rispetto per il pubblico e non è pensabile che da questa pista vogliamo offendere qualcuno a casa».

Il riferimento è a quanti, tra il pubblico, hanno accusato la trasmissione di non avere vigilato a sufficienza sulla discussa apparizione di Montesano con la maglietta incriminata. «Se questo per caso è successo, chiedo scusa a casa perché è una cosa che nessuno ha pensato lontanamente di fare» chiarisce la conduttrice che poi presenta l'emozionante performance di Alessandra Tripoli e del marito Luca Urso, sulle note della compianta Gabriella Ferri, le stesse che avrebbero dovuto accompagnare la prova di Enrico, prima della sua squalifica.

