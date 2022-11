Ballando, Selvaggia Lucarelli e la mamma morta. Milly Carlucci: «Siamo come i clown che sorridono sempre»

Volto tirato, sguardo velato di tristezza, ma sempre elegantissima e composta. Selvaggia Lucarelli non dà forfait e onora la sedia della giuria di Ballando con le stelle vestita a lutto per la recentissima morte della madre, scomparsa stamattina all'alba per complicazioni da Covid.

Selvaggia Lucarelli, morta mamma Nadia di covid: «Se n'è andata all'alba per augurarci una bella giornata»

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle dopo la morte della madre, le parole di Milly Carlucci

Si alza il sipario, parte la musica, ma il viso livido di Selvaggia Lucarelli stride con i coloratissimi costumi della coreografia iniziale. La giornalista accenna un sorriso da lontano, a questo punto interviene Milly Carlucci che, prima di dare il via alla competizione, le dedica un pensiero affettuoso.

«Siamo, un po’ come nella canzone – premette la conduttrice –, clown che sorridono sempre. Ci capita di essere in pista, davanti a voi, anche nei momenti difficili della nostra vita. E dobbiamo continuare a sorridere». Il riferimento è alla stoica partecipazione di Selvaggia, presente nonostante la dolorosa perdita.

«Per questo voglio stringere la mano a Selvaggia» aggiunge Milly, prima di avvicinarsi alla giurata. Lei accenna un sorriso, la ringrazia e per un brevissimo momento sembra prevalere l'emozione. Ma è questione di attimi, Lucarelli si domina e la telecamere tornano a inquadrare il palco. Che lo spettacolo abbia inizio.

