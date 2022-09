Ascolti Tv 6 settembre 2022, oltre 5 milioni di spettatori su Canale 5 per la Juve di Champions

Ascolti del 6 settembre 2022 in Prima Serata su Canale 5 il match di Champions League PSG-Juventus è stato seguito da una media di 5.055.000 spettatori pari al 26,9% di share. Più del doppio rispetto alla media del film di Rai1 Nessuno mi può Giudicare 1.890.000 (11,2%). Su La7 DiMartedì 954.000 (5,9%) e DiMartedì Più 373.000 (6,4%). Su Rete4 Fuori dal Coro 804.000 (6%). Su Rai3 #CartaBianca 696.000 (4,5%). Su Italia 1 Sulle Ali dell’Avventura 871.000 (5%). Su Tv8 Pechino Express La Rotta dei Sultani 649.000 (4%). Su Rai2 la replica di Un’Ora Sola vi Vorrei 694.000 (3,7%). Sul Nove Bad Company Protocollo Praga 305.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.953.000 (15,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.472.000 (18,8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.150.000 (6,2%) e Un Posto al Sole 1.350.000 (7%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.067.000 (5,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.165.000 (6,1%). Su Rete4 Controcorrente 850.000 (4,6%) e 698.000 (3,6%). Su Rai2 Tg2 Post 618.000 (3,2%). Su Tv8 4 Hotel 613.000 (3,2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 358.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.567.000 (26,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.401.000 (18,6%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.813.000 (12,6%).

Nel daytime da segnalare al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.295.000 (13,4%), Il Paradiso delle Signore 1.103.000 (14.3%). La Vita in Diretta 1.516.000 spettatori con il 18,8% (presentazione 1.264.000 e 16,5%). Su Canale5 Beautiful 2.411.000 (20,5%), Una Vita 2.223.000 (20,8%), Un Altro Domani 1.860.000 (21,9%), Terra Amara 1.955.000 (25,8%), Pomeriggio Cinque 1.418.000 (18,7%) nella prima parte e a 1.450.000 (17,5%) nella seconda. I Saluti 1.390.000 e 16,1%.

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 689.000 (10,2%). Su Canale 5 X-Style Venezia 388.000 (9,3%) e il Tg5 Notte 292.000 (9,1%). Su Rai2 Help Ho un Dubbio 394.000 (3,4%). Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 274.000 (4,7%). Su Italia1 Alla Ricerca dell’Isola di Nim 340.000 (5,3%). Su Rete4 la prima parte di Una Vita Rubata 189.000 (6,1%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA