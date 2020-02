Ascolti Tv 31 gennaio 2020, Il Cantante Mascherato chiude in bellezza

Chiusura con grandi ascolti per «Il cantante mascherato». Lo show canoro di Rai1, condotto da Milly Carlucci, terminato ieri con la vittoria di Teo Mammuccari, nascosto fino alla fine sotto la maschera del Coniglio, si è confermato il programma più visto della prima serata del venerdì, con 4 milioni e 432mila telespettatori, e uno share del 22%. Su Canale 5 la puntata del Grande Fratello Vip è stata seguita da 2 milioni 920 mila spettatori (17%).



Su Rai1, «Prima Festival», la striscia di informazione dedicata al Festival di Sanremo, in onda subito dopo il Tg1 e ieri vista da 4 milioni e 204mila spettatori, con il 17,3% di share, mentre si conferma leader nell'access prime time Amadeus con i suoi «Soliti Ignoti - Il ritorno»: 5 milioni e 196mila spettatori, per uno share del 20,7%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha avuto 4 milioni 436 mila spettatori (17.71%).



Nel complesso: il primetime è Mediaset con il 35.7% (Rai 35.22% e La7 5.72%), con Rai1 leader al 19.14%. A Mediaset anche la seconda serata con il 38.08% (Rai 33.74%, La7 4.97%). Alla Rai l'intera giornata con il 36.46% (Mediaset 34.32%, La7 4.57%). In prime time: su Italia 1, in prima serata, il thriller «La fredda luce del giorno» ha ottenuto 1.363.000 spettatori (5.8%), su Retequattro «Quarto Grado» ha avuto 1.301.000 spettatori (6.87%), su Rai2 la serie americana «N.C.I.S. Los Angeles» è stata seguita invece da 1 milione e 51mila spettatori, pari al 4,4% di share, mentre su Rai3 «Viva l'Italia», la commedia del 2012 firmata da Massimiliano Bruno, con Michele Placido, Ambra Angiolini, Raoul Bova e Alessandro Gassmann, ha ottenuto il gradimento di 1 milione e 157mila spettatori, con il 5% di share.



Su La7 per Propaganda live 950 mila spettatori (5.02%). Da segnalare, in seconda serata su Rai1, «Tv7», il settimanale d'informazione del Tg1, ieri dedicato allo scandalo che ha coinvolto la Banca Popolare di Bari: 11% di share, corrispondente a 928mila spettatori. Su Rai3 «La grande storia», il programma di Paolo Mieli ieri dedicato al 1970, è stato seguito invece da 538 mila spettatori (3,2% di share). Per l'informazione: il Tg1 delle 20 ha totalizzato 5 milioni e 547mila telespettatori e il 24,6% di share, il Tg5 delle 20 ne ha totalizzati 4.466.000 e l'edizione delle 13 è stata seguita da quasi tremilioni (2.967.000). Il Tg2 delle 13 ha superato quota 2 milioni (per la precisione 2 milioni e 201mila spettatori) con il 15,6% di share. Il Tg3 delle 19, invece, è stato visto da 2 milioni e 169mila spettatori, pari all'11,7% per cento di share, salito al 12,4%, con 2 milioni e 573mila spettatori per le edizioni regionali delle 19.30 curate dalla TGR.



L'ufficio stampa Rai segnala: nella programmazione del day time, su Rai1, al mattino, buona chiusura di settimana per «Storie Italiane»: la trasmissione condotta da Eleonora Daniele, ieri in onda in forma ridotta per dare spazio alla diretta della Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario, è stata vista da 1 milione e 59mila spettatori, con il 19% di share, mentre sono stati 600mila, con l'8,2% di share, i telespettatori che hanno seguito, appunto, l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario.



Nel pomeriggio, chiusura di settimana molto buona per la fiction «Il Paradiso delle signore», scelta da 1 milione e 889mila spettatori (16% di share) e ottimo risultato per la «La Vita in diretta», in gran parte dedicata all'emergenza coronavirus, seguita da 1 milione e 922mila spettatori, pari al 14,7% di share. Sempre vincente il preserale della rete ammiraglia, con «L'Eredità» di Flavio Insinna: 5 milioni e 346mila spettatori (26,6% di share) per il gioco finale. Nell'offerta di Rai3, dati positivi - si legge nella nota Rai - per l'ultimo appuntamento settimanale con «Agorà», in onda alle 8.30, seguito da 610mila spettatori pari al 10,2% di share, mentre«Geo», nel pomeriggio, ha appassionato 1 milione 677mila telespettatori (12,6% di share).



Nell'access prime time, invece, «Nuovi eroi», ieri dedicato alla storia di Marco Ottocento, l'imprenditore sociale veronese, è stata la scelta preferita da 1 milione e 63mila spettatori, pari al 4,5% di share. Per i canali specializzati, infine, da segnalare la prima serata di Raisport+HD, con la diretta di Cremonese-Pisa, l'anticipo della 22esima giornata di Serie B, apprezzato da 210mila appassionati (0,9% di share), con una punta di quasi un milione di contatti (920mila) nei minuti finali del match, durante i quali si è completata la rocambolesca rimonta del Pisa, passato dallo 0-2 al 4-3 finale. Sabato 1 Febbraio 2020, 12:22

