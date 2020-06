Ascolti Tv 23 giugno 2020, per le Iene una stagione da leoni

Ascolti Tv martedì 23 giugno 2020. Su Rai1 il film Il crimine non va in pensione è stato seguito da 2,5 milioni di spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 Vittoria e Abdul ha registrato il 9,5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 il 4,6% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata de Le Iene Show ha ottenuto l’11,4%. Su Rai3 Carta Bianca 1.255.000 spettatori pari ad uno share del 6,6%. Su Rete4 l’ultima puntata di Fuori dal Coro 1.057.000 spettatori con il 6,5% di share. Su La7 Le Tenebre di Bibbiano l’1,9%. Su Tv8 Lo Hobbit Un viaggio inaspettato 2,8%. Sul Nove Déjà Vu Corsa contro il tempo il 3%. Su Real Time Primo Appuntamento il 2,4%. Su Sky Uno E Poi C’è Cattelan 0,5%. Su Sky Sport Serie A Torino-Udinese è stata vista da 272.000 abbonati, pari a uno share dell’1,4% della prima serata tv.



In fascia Access Prime Time su Rai1 la prima tv dei Soliti Ignoti 4,5 milioni di spettatori con il 20,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,6 milioni e 16,4%. Su La7 Otto e Mezzo 1.488.000 spettatori (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia 889.000 (4,3%) nella prima parte e 1.080.000 (4,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 877.000 con il 3,9%. A seguire Novantesimo Minuto Gol 960.000 e il 4,1%. Su Italia1 CSI 4,1%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 2,6%. Su Tv8 4 Ristoranti l’1,9%. Sul Nove la replica di Little Big Italy 0,8%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità per l’Italia 3,1 milioni (21,1%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 2,2 milioni (15,7%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 7,9%. Su Rai2 Striminzitic Show 3,1%. Novantesimo Minuto Notte Gol 3,6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 5,4%. Su Italia1 Sport Mediaset 9,5%. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 11:35

