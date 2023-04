Arisa, rivelazione a Verissimo: «Io nel non piacermi, mi piaccio»

di Redazione Web

Arisa, è stata ospite nella puntata di domenica 9 aprile a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La cantante, in collegamento dalla scuola di Amici, ha raccontato il suo ritorno come coach nel talent show e ha parlato del suo rapporto con il successo. «Io non mi piaccio mai. Cioè nel non piacermi però mi piaccio. Questa è una teoria mia, un processo un po' particolare», ha confessato la cantante. Arisa in realtà con la sua spontaneità trasmette sempre dei messaggi positivi.

Amici 22, Arisa contro le scelte di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Arisa, buongiorno con la maschera sul viso. Ma il dettaglio hot alle sue spalle

Arisa a Verissimo

Con tutti i look che ha cambiato negli anni, da Sincerità a oggi, Arisa è una delle cantanti più versatili in Italia. Ma, è sempre la stessa persona dall'animo sensibile e soprattutto, umile. Arisa in realtà con la sua spontaneità cerca di trasmettere sempre dei messaggi positivi.

«Per me avere successo significa fare una cosa che poi piace a tutte le persone. Il successo non sei tu, ma la cosa che fai, poi di default ha successo la persona». E poi, ancora: «Io sono diventata famosa a 26 anni, quando avevo già costruito la mia vita normale. Io in cuor mio sono ancora estetista. In realtà, c'è un'estetista che vive ancora in me», ha concluso Arisa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA