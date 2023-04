Eleonora Abbagnato in lacrime a Verissimo: «Ho sofferto di solitudine»

di Redazione Web

Eleonora Abbagnato, è stata ospite nella puntata di domenica 9 aprile a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La ballerina, durante l'intervista ha ricordato i momenti difficili dei suoi inizi nel mondo della danza classica. «Sono partita a 14 anni e in molti momenti ho avuto l'ansia di non riuscire a telefonare a mia mamma. Io volevo far sentire ai miei genitori che ero felice, ma in realtà non lo ero del tutto», ha spiegato Eleonora.

Eleonora Abbagnato ha trascorso la maggior parte della sua vita sulle punte. C'è voluto sacrificio, impegno e soprattutto moltissima determinazione. In realtà, non è stato per niente semplice. «Spesso non mi sentio a livello delle altre e ho pensato di voler abbandonare tutto. Per me è stato molto difficile perché mi sono dovuta confrontare con moltissime "stelle"». Poi, ha aggiunto: «Mi sono spesso sentita fuori luogo a causa di alcune battute da parte di altre rivali. Non ho mai amato essere al centro dell'attenzione e ho sofferto per questo».

Le minacce

Durante l'intervista condotta da Silvia Toffanin, Eleonora, ha rivelato di aver ricevuto delle lettere di minacce nel suo percorso. «Spesso la gente giudica senza sapere e arrivano delle minacce e commenti sgradevoli. Però ti dico che bisogna prendere tutte queste cose come un punto di forza», ha sottolineato Eleonora.

