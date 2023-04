Fedez, la vacanza a Dubai scatena il caos: «Avevi detto che non ci saresti mai più andato». È bufera, ecco il motivo

di Redazione Web

Fedez è finito nell'occhio del ciclone a causa della destinazione scelta per la vacanza pasquale. I Ferragnez, nelle ultime ore, sono volati a Dubai e ai fan non è sfuggito un dettaglio, in particolare a chi ascolta e non si perde una puntata del podcast di Fedez. Di cosa si tratta?

Fedez travolto dalle polemiche

Tra i commenti sotto al post condiviso da Fedez, in molti hanno sottolineato che recentemente il rapper aveva definito Dubai la “Disneyland degli orrori”. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di una puntata del suo podcast in cui Fedez aveva detto di non voler più tornare negli Emirati.

Un'incoerenza che ha fatto storcere il naso ai fan: «Nella puntata di Muschio Selvaggio con BarbascuraX avevi detto che a Dubai non ci saresti mai più andato perché era una 'Disneyland degli orrori' o qualcosa del genere! A noi fan/follower non ci devi nessuna spiegazione, per carità, però sei davvero troppo troppo incoerente», ha scritto una fan del rapper nei commenti.

Altri hanno “giustificato” la sua scelta perchè, secondo quanto scrivono gli utenti, la vacanza potrebbe essere stata pagata dall'hotel in cui i Ferragnez stanno soggiornando: «È a Dubai a scrocco, i soldi prima di tutto», ha scritto un utente.

