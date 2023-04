Verissimo, Elena Di Cioccio e l'Hiv: «Così ho scoperto di essere sieropositiva». Il dramma della madre suicida

di Redazione web

Elena Di Cioccio è stata una delle ospiti della puntata di oggi, sabato 8 aprile, di Verissimo. L'ex Iena si è raccontata a cuore aperto a Silvia Toffanin: ha parlato di tutta la sua vita, dalla sua infanzia, fino alla spaventosa diagnosi. Elena ha, poi, raccontato anche dell'amore tossico che ha vissuto e che l'ha segnata.

Verissimo, anticipazioni ospiti: nessun concorrente del Gf Vip. Ecco perchè

Elena Di Cioccio: «Da 21 anni sono sieropositiva. Ho avuto paura di morire, mi sentivo sporca, difettosa»

L'intervista di Elena Di Cioccio

Elena Di Cioccio ha raccontato: «Le persone più presenti nella mia infanzia sono sicuramente stati i miei nonni. I miei genitori, per lavoro o perché troppo impegnati, ci sono stati poco. Già a liceo ho cominciato a fare uso di sostanze stupefacenti: ero curiosa e volevo capire che cosa si provasse. In più, lo facevo perché mi serviva un modo per evadere e sentirmi in qualche modo più leggera».



Elena ha quindi raccontato di quando le è stato diagnosticato l'HIV: «Ero andata a fare degli esami del sangue di routine e quando ho avuto i risultati e il mio medico mi ha detto cosa fosse risultato, mi si è gelato il sangue. Da quel momento sono cambiata, la mia vita non è stata più la stessa. Oggi, essermi liberata di questo peso è per me un sollievo». Elena Di Cioccio ha anche raccontato l'amore tossico che ha vissuto: «È stata una relazione piena di violenza psicologica e fisica e quando mi sono resa conto che non era più giusto per me, ho trovato il coraggio di interromperla».

Il suicidio della mamma di Elena

Elena Di Cioccio ha vissuto un'altra tragedia nella sua vita: il suicidio di sua mamma. L'ex Iena ha detto: «La morte di mia mamma è stata per me drammatica ma purtroppo c'erano già stati dei segnali e quando è successo, è come se già me lo aspettassi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA