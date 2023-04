Ilary Blasi, Pasqua a Napoli con Bastian e figli: dal murale di Maradona alla pizza di Concettina

di Redazione web gossip

Ilary Blasi e la domenica di Pasqua a Napoli. Con lei il compagno Bastian Muller, i figli Cristian, Chanel e Isabel e un nutrito gruppo di amici. La showgirl si è concessa una giornata di svago nel capoluogo partenopeo prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi, in programma il prossimo 17 aprile. Sui social numerose le foto condivise da Ilary e i suoi ragazzi: l'allegria e i colori di Napoli sembrano aver stregato la comitiva partita stamattina da Roma.

L'itinerario di Ilary Blasi a Napoli

La giornata napoletana di Ilary è cominciata con una passeggiata al centro storico, fra i vicoli dei "pastori" di San Gregorio Armeno e poi quelli dei Quartieri Spagnoli, con tappa obbligata al murale di Diego Armando Maradona, particolarmente apprezzato dal figlio Cristian. A pranzo la comitiva si è spostata al rione Sanità per una pizza da Concettina ai Tre Santi, una delle pizzerie gourmet più rinomate in città.

Il gruppo di Ilary si è poi recato sul lungomare, per la tradizionale foto con il Vesuvio sullo sfondo. E poi tappa a Posillipo, una delle zone migliori per apprezzare il panorama sull'intero Golfo: la comitiva si è fermata al bar Miranapoli per un caffè con vista. Molto a suo agio è sembrata anche la seconda figlia di Ilary, la 15enne Chanel, che sui suoi social ha pubblicato dei video con musica neomelodica di sottofondo.

L'ex moglie di Francesco Totti su Instagram ha condiviso una foto in bianco e nero con i tre figli, mentre nelle stories si scorge Bastian seduto accanto a lei durante la tappa in pizzeria. «Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi», scrive la conduttrice a coronare una giornata di divertimento prima della prossima avventura televisiva su Canale 5.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 19:04

