Antonella Clerici non sta bene: salta la puntata di “È sempre mezzogiorno”: «Spero di rimettermi presto»

Antonella Clerici (59 anni) sta facendo preoccupare i suoi fan a causa di un malanno che l'ha costretta a stare a riposo per tutta la giornata. La conduttrice ha fatto sapere tramite le sue storie Instagram che i primi cambiamenti di temperatura (nonostante siano ancora alte rispetto alla media di ottobre) l'hanno colpita molto, a tal punto da costringerla sul divano, con il termometro e il saturimetro per misurare l'ossigenazione del sangue.

Salta, quindi, la diretta di "È sempre mezzogiorno" e al suo posto, una replica di ricette culinarie che hanno appassionato i telespettatori.

Antonella Clerici, la prima assenza della conduttrice

Antonella Clerici ha registrato la sua prima assenza «da quando ne ho memoria» in un suo programma in diretta, il 29 maggio a causa della febbre molto alta che l'aveva colpita durante le giornate di lavoro. Complice una ventata di freddo imprevista, la conduttrice si era scusata con i suoi spettatori con un lungo post su Instagram, dove si mostrava malaticcia sul letto.



I suoi fan le avevano augurato di rimettersi presto per poter tornare in televisione a far loro compagnia. «Wonder Woman inizia ad avere cedimenti...» aveva scritto allora, ma i suoi fedeli spettatori saranno sempre davanti alla tv ad aspettarla, appena si sentirà meglio.

Martedì 10 Ottobre 2023

