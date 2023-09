Antonella Clerici, ritorno al passato in scooter con la sorella per un'occasione speciale: «Al lavoro finge di non conoscermi»

di Redazione web

Antonella Clerici (59 anni) è tornata in Liguria insieme al compagno Vittorio Garrone (57 anni), con il quale fa coppia fissa da oltre 6 anni e la sorella Cristina Clerici (55 anni) per un'occasione molto speciale. Le due sorelle hanno scelto di tornare indietro nel tempo e provare l'ebbrezza di guidare uno scooter dopo anni e il momento è stato immortalato da Vittorio che, tra le risate e il divertimento ha scattato una foto alle sorelle con occhiali da sole e casco, pronte a sfrecciare tra le stradine della Liguria.

«Siete identiche», è il primo di tanti commenti dei fan che hanno notato la forte somiglianza tra le due, diverse solo dal oclore dei capelli: Antonella è bionda, mentre Cristina mora. Le due sorelle sono legate tra loro da un forte amore che le ha unite sin da piccole.

La famiglia della conduttrice di “È sempre mezzogiorno” si è riunita in occasione di un compleanno molto speciale. Andiamo a scoprire chi ha compiuto gli anni.

Antonella Clerici e il compleanno speciale

La famiglia di Antonella Clerici si è riunita in Liguria per festeggiare il compleanno di papà Giampiero Clerici che ha compiuto 87 anni. La conduttrice ha sempre avuto un legame molto forte con la propria famiglia, sia con i genitori che con la sorella. Dopo la morte di mamma Franca, hanno rafforzato ancora di più il loro rapporto, supportandosi e superando insieme il dolore per la grande perdita.

Oggi, tuttavia, Antonella sorride insieme a suo papà e alla sorella, in compagnia di tutti i parenti per celebrare il compleanno del capostipite della famiglia.

Il legame con Cristina Clerici

Antonella Clerici ha sempre preferito tenere la sua famiglia lontano dai riflettori, ma durante alcune interviste rilasciate ha raccontato qualcosa in più del suo rapporto con la sorella Cristina, psicologa di professione.

«Non avendo più la mamma, con cui avevo un grande rapporto conflittuale, e avendo un rapporto molto affettuoso con mio papà, il rapporto più stretto in assoluto, cioè la mia confidente, ce l'ho con mia sorella: è anche la mia prima critica, mia sorella è un po’ la mia coscienza! Quando qualche cliente le chiede se per caso è mia sorella, perché magari nota delle somiglianze lei finge di non conoscermi», ha rivelato durante un'intervista.

L'amore tra le due sorelle si evince perfettamente dallo scatto sullo scooter che per qualche momento le ha riportate indietro nel tempo a quando da ragazze sfrecciavano tra le stradine del paese.

