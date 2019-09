Amici Celebrities, lite in studio tra Joe Bastianich e Platinette: «La sua presunzione è molto più in là del suo talento, non è un artista»

Amici Celebrities

Che tra i due non scorresse buon sangue si era notato già la scorsa settimana, ma sabato sera Platinette ci è andata giù pesante:Quasi al termine della seconda puntata di, dopo essere stato in silenzio per tutto il tempo, è il momento dell'esibizione di JoeL'ex giudice di, prima di cantare, vuole fare una precisazione: «Ho preso male i tuoi commenti - riferendosi alle critiche ricevute da Platinette - magari non abbiamo la stessa visione ma io ho una passione importante, non sono venuto qui a fare il Karaoke». Platinette che già la scorsa settimana aveva detto di non apprezzare molto la sua musica risponde così: «Dato che tu sei un giudicato e in passato hai un giudicato, accetta anche la critica, quando lo facevi tu non eri proprio buonissimo, accetta la critica e basta»«Io sono qui nudo e umile di fronte a voi a cantare la mia musica», ribatte Joe. «Lo spettacolo è crudele e un artista non si deve mai spiegare» chiosa Ornella Vanoni.Bastianich canta in italiano "il tempo di morire". Platinette commenta così: «Battisti in questa canzone è il massimo della rabbia, io non ho sentito rabbia, ma una bella esecuzione. Vi mettete in gioco state al gioco sennò continui a fare la pubblicità agli hamburger. Io esprimo un giudizio perchè di musica mi occupo da 50 anni. Sarà la sua passione ma io non la vedo.».Joe Bastianich viene eliminato. Nella prima manche era stata eliminata Cristina Donadio.