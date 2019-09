Amici Celebrities, Alessandra Amoroso manda un dolce messaggio alla sua amica Emma Marrone

Emma Marrone

Domenica 29 Settembre 2019, 00:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella seconda manche dil'ospite a sorpresa èche dopo la sua performance. Maria De Filippi l'abbraccia: «Sono orgogliosa dei tuoi successi».Dopo Irama sul palco diarriva Alessandra Amoroso. Splendida e raggiante Alessandra ha cantato la sua hit da record "Mambo Salentino", mentre Raniero dei blu si esibiva nella prova di ballo. La Amoroso ha completamente oscurato il concorrente, ma era inevitabile. Maria De Filippi le fa i suoi più sicenri complimenti: «Ti ricordi quando non passavano la tua musica per radio?», riferendosi a quando anni fa le radio si rifiutavano di mandare on air i brani dei cantanti che uscivano dalla scuola di Amici. «Sono orgogliosa dei tuoi successi» le dice in tono materno,. Applausi del pubblico. Il programma è registrato quindi non potevano immaginare che sabato mattina Emma sarebbe tornata sui social annunciando a tutti la bella notizia: «Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura...ma è andata! Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura... Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene❤️ EMMA».