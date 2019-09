Alessandro Borghese torna su Sky con Kitchen Duel, la sfida dei talenti italiani a colpi di gusto

Alessandro Borghese

Venerdì 13 Settembre 2019, 14:08

Dal 16 settembre arriva su Sky in prima visione assoluta, la nuova produzione originale ideata e prodotta da Level 33 e AB Normal, con protagonista l’amatissimo chef.Spin-off del celebre, in ogni puntata Alessandro Borghese ospiteràche si cimenteranno nella preparazione del loro “cavallo di battaglia”Primi, secondi, dolci: ogni italiano sa cucinare alla perfezione almeno un piatto, ma c’è sempre un amico o un parente convinto di essere più bravo ai fornelli.Dopo aver ricevuto i consigli di chef Alessandro Borghese i duellanti prepareranno al meglio il loro piatto forte, ma solo uno di loro vincerà il duello culinario grazie al parere finale di un giudice imparziale, che potrà essere un esperto di cucina, un grande chef o, a sorpresa, un amico famoso di Alessandro.Nelle 20 puntate di Alessandro Borghese Kitchen Duel - in onda dal 16 settembre alle 19.40, ogni giorno dal lunedì al giovedì su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV - si alterneranno infatti come giudici Lodovica Comello, Pupo, Diletta Leotta, Arisa, Giuseppe Cruciani, gli chef stellati Giancarlo Morelli e Claudio Sadler, le food editor Angela Frenda e Carla Icardi. Il giudice assaggerà le due preparazioni e sceglierà la migliore, decretando così una volta per tutte chi dei due rivali è il più bravo in cucina.Ma quando si tratterà di realizzare dolci, lo chef, proprietario del ristorante milanese Alessandro Borghese - Il Lusso della semplicità, ricorrerà all’aiuto del suo amico pasticcere Sal De Riso, a cui affiderà il compito di assistere direttamente i duellanti, mentre lui si calerà nel ruolo di giudice severo e inappellabile.