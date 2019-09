Nadia Toffa, la madre lancia un appello a un mese dalla morte

Venerdì 13 Settembre 2019, 12:45

A un mese dalla morte di, dopo una lunga battaglia contro il cancro, il giornalistaha intervistato la madre della conduttrice de Le Iene scomparsa. La signora Margherita si è commossa durante le domande di Nuzzi, che ha voluto ricordare Nadia attraverso le sue parole.«Voglio ringraziare tutti per esserci stati vicini - ha detto la mamma della Toffa, scrive il- spero continuino a essere vicini anche a ciò che voleva Nadia. Al portare avanti le sue lotte, al suo essere guerriera». «Non dobbiamo demordere, è importante che non vada perso ciò che voleva dire e chi voleva aiutare, le parole di mamma Margherita. È importantissimo per noi e per lei».