Temptation Island Vip 2, anticipazioni. Anna Pettinelli piange disperata per Stefano: «È un cogl**ne»

Ida Di Grazia

Temptation Island Vip 2

Venerdì 13 Settembre 2019

È davvero un momento difficile per la Pettinelli all'interno del villaggio, dalle anticipazioni diffuse via social dal docu-reality di, la conduttrice è in piena crisi di gelosia. Il suo fidanzato è sempre più vicino alla tentatrice Cecilia. Sututti gli aggiornamenti.Anna Pettinelli nella prima puntata dici ha fatto sorridere. Dal carattere forte e dominante la speaker radiofonica ha regalato al pubblico momenti davvero divertenti, eppure è arrivato anche per lei il momento del crollo. L'anticipazione arriva direttamente dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione che ha diffuso un video che mostra una. Probabilmente la conduttrice ha visto un nuovo video del compagno Stefano Macchi che si avvicina sempre più alla single Cecilia Zagarrigo. «» dice disperata portandosi il lenzuolo sul viso «a lui adesso gliene piace un’altra, stro**o!». C'è da dire che Serena Enardu non è proprio brava a consolarla perchè ci scherza su: «È solo più giovane e simpatica di te». Che cosa sarà successo?Per saperne di più non ci tocca che aspettare la puntata di lunedì 16 settembre.