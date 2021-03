di Valeria Arnaldi

Alba Parietti, a Domenica Live, parla del presunto “triangolo” che ha visto protagonista il figlio Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, e della fidanzata del giovane, Cristina Tomasini: «Volevo proteggerla».

Al fianco di Alba Parietti, nel salotto televisivo di Barbara D’urso, proprio il figlio e la sua fidanzata. Sono per la giovane le prime domande. Il legame creatosi al GF tra Oppini e Dayane Mello, infatti, aveva fatto nascere qualche gelosia.

Cristina Tomasini confessa le emozioni, difficili, vissute mentre il compagno era nella Casa: «Ci sono stati dei comportamenti che non mi sono piaciuti, delle intimità che si sono instaurate, con Dayane, ad esempio. Ma capire certe dinamiche che si creano nella Casa, da fuori è difficile. Non mi sono neanche voluta scagliare contro di lei. La produzione mi ha proposto di fare un incontro diretto. Non ho accettato. Ho aspettato che Francesco uscisse per parlare. Gli ho spiegato come avevo vissuto la cosa da casa. Anche lì è stato difficile».

Si parla poi delle dichiarazioni di Tommaso Zorzi, che nella Casa, ha confessato di essersi innamorato di Francesco Oppini.

E Oppini commenta: «Lo chiamo tutti i giorni per sapere come sta. Sento di essere come un fratello maggiore per lui».

Barbara D’Urso torna a parlare dell’amore dei due giovani fidanzati e fa domande anche su “voci” relative a un futuro matrimonio.

Francesco Oppini risponde: «Non so come siano uscite queste voci. Il matrimonio non è previsto al momento. Semmai sarà una cosa successiva alla convivenza e al figlio».

Il trasloco è già in corso.

L’amore rimane il tema centrale dell’incontro. Anche per le relazioni passate. Al Gf, infatti, Oppini ha parlato anche di una passata relazione con Alessia Fabiani, che ha contestato alcune dichiarazioni del giovane. Francesco Oppini aveva detto che tra la Fabiani e sua madre non c’erano buoni rapporti e di essere stato lui a lasciare la ragazza. Affermazioni contestate dalla Fabiani.

A commentare è Alba Parietti: «Ho sempre avuto dei rapporti meravigliosi con le fidanzate di mio figlio. In quel caso, il problema era che c’erano delle cose che qualsiasi madre non avrebbe amato. Nessuna madre vuole che il figlio sia preso in giro. Lei è una ragazza molto intelligente, avrebbe potuto fare tantissime cose anche nel mondo dello spettacolo, poi quella frecciatina sul fatto che Francesco le aveva detto di non voler fare televisione… aveva 19 anni, sono passati dieci anni».

Dopo un video-messaggio di Franco Oppini, si torna poi alla storia tra Francesco e Cristina, perfino guardando a possibili futuri figli.

Francesco Oppini, rispondendo a una domanda di Barbara D’Urso, commenta: «Mi piacerebbe molto essere papà».

E Cristina aggiunge: «Anche a me diventare mamma».

Barbara D’Urso, sorridente, chiude: «Ci vediamo tra un anno».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Marzo 2021, 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA