Arisa scoppia a piangere a Domenica In: «Quello che vorrà il cielo sarà». Mara Venier la consola così

Tra Arisa e Mara Venier c'è un rapporto speciale. La cantante è stata ospite di Domenica In e ha fatto come sempre sfoggio della sua spontaneità e simpatia, ma ha avuto un crollo emotivo quando si è toccato l'argomento "amore". L'ultima storia sentimentale l'avrebbe fatta soffrire, ma Arisa è fiduciosa. L'artista si è commossa dopo aver ascoltato un brano cantato da lei qualche tempo fa.

Arisa scoppia a piangere a Domenica In

«E così piansi, brava ce l’hai fatta. Io odio piangere in televisione», le parole di Arisa. Alla domanda della conduttrice sul perché stava piangendo, Arisa ha spiegato che la persona che frequenta in realtà è una persona molto bella. Non sono stati svelati i motivi, ma la cantante si è lasciata andare a una riflessione: «Sono molto credente, quello che vorrà il cielo sarà. Io non decido niente, aspetto che qualcuno faccia la scelta per me. Non so tanto scegliere, preferisco che le cose arrivino».

Arisa, l'intervista a Domenica In

A Domenica In Arisa si è aperta con l'amica manifestando l'insicurezza e l'ironia che la contraddistinguono: «Sono sotto incantesimo e mi vedo sempre brutta. Guardo il mio naso, ma non lo rifarò mai perché è identificativo della mia famiglia ed è la sorgente. Se me lo rifaccio non canto più». Al momento è a Roma perché è impegnata con 'Amici' di Maria De Filippi, ma ha una serenità altalenante: «Oggi mi sento che mi sta per venire il Covid, sono ipocondriaca». Infine, il consiglio di Mara Venier: «Vivi intensamente».

