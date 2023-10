Al Bano e il matrimonio finito con Romina, la rivelazione a Verissimo: «Accusano Loredana Lecciso ma non è stata lei»

di Redazione web

Al Bano ospite oggi da Silvia Toffanin nel salotto televisivo di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 in onda tutti i weekend dalle 16.30. Intervistato dalla padrona di casa, Al Bano Carrisi ha parlato del suo rapporto con Romina Power e del successivo matrimonio con Loredana Lecciso.

Al Bano, la frase sull'incontro con Loredana

«Loredana è arrivata nel 2000 e non ha rovinato nessun matrimonio. La attaccano ma non ha rovinato assolutamente niente. Lei è stata un altro tipo di incontro, un altro tipo di vita, ho pensato menomale che non vuole sapere nulla di televisione».

Al Bano ha poi voluto ricordare il collega e amico Totò Cutugno, da poco scomparso: «L'ho visto la prima volta nel 1977 a Parigi, la seconda volta a Tokyo, dove di classificò secondo con una bella canzone. Eravamo gli unici due italiani e ci siamo divertiti come due bambini». Quando era stato male, ricorda ancora Al Bano, Cutugno «stava combattendo contro il suo dolore, la sua non voglia di affrontare la vita in quelle condizioni. Io mi sono arrabbiato urlandogli che non era giusto ciò che stava facendo».



«Aspettami Totò, che tra qualche tempo arriverò, ma ho ancora molto da fare - ha proseguito il cantante - ho figli che crescono, nipotini che crescono».

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Ottobre 2023, 17:54

