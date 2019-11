Flautissimo Teatro 2019, Peppe Servillo al Teatro Vascello tra musica e dialetto napoletano

Venerdì 15 Novembre 2019, 07:30

L’essenza della società napoletana nel ritratto narrativo riportato dane, nell’ambito della rassegna. Il cantante, (frontman degli Avion Travel) e attore campano, nei panni di un professore prossimo alla pensione raccoglie dentro un bar della città vecchia i vissuti colorati degli archetipi della società partenopea, scoprendo dietro la fede calcistica il flusso della vita vera, fatta di passioni e timori.«Natalio Luis Mangalavite che accompagnerà con musiche dal vivo la mia narrazione e l’autore del testo Maurizio De Giovanni che ritroverete fra le parole e che frequento da diversi anni».«Ne apprezzo la grandissima ironia, la grande intelligenza narrativa e la capacità di rendere così vivi i personaggi e gli ambienti da cui provengono».«Che l’attenzione è concentrata su una passione di De Giovanni che io condivido, il calcio, e verso i colori della squadra partenopea; ma capace di coinvolgere anche chi il calcio non lo segue».«Lasciando emergere con umorismo, tutta l’umanità che abita i fedeli di questa disciplina sportiva, che abbraccia argomenti universali».«Si, sono tifoso del Napoli, non sfegatato; ma apprezzo il gesto sportivo».«Che nell’arco di 90 minuti di partita si verificano in successione in una stessa persona un’infinità di stati d’animo del tutto contrastanti».«Sì, se lo si pensa in modo universale. Uno sport praticato a tutti i livelli, per cui basta solo un pallone, anche di carta con cui giocare in strada».«Fin da bambino ho ricevuto un’educazione sentimentale al teatro grazie a mio padre ai miei fratelli e, in particolare a mio fratello Toni».«Sì, recentemente nello spettacolo La parola canta. Lavorare con lui per me è una grande occasione per imparare viste le sue capacità e la sua esperienza. Entrambi amiamo molto la musica e la coincidenza di quest’ultima con la recitazione e un felice binomio che ci accomuna».«E’ un rapporto di grandissima complicità e di profondo affetto».