I Servillo in scena a Roma: Peppe con gli Avion Travel al circolo Momk; Toni al teatro Argentina con lo spettacolo "Elvira"

Con l'ultimo album, intitolato, glitornano aldi Roma guidati dal cantanteChe legame c'è con il club?Di grande affetto, ci suoniamo da quando si chiamava La Palma e ospitava la musica importante dell'epoca. Gli Aires Tango ci hanno presentato live tutti i loro dischi, da lì sono nate anche collaborazioni.Un tour a “calendario aperto”Una consuetudine imparata dai fratelli maggiori jazzisti, per evitare la riproposizione identica del repertorio e mantenere la possibilità di introdurre nuovi elementi. Esprime l'idea di vitalità e adattamento.Un album a 15 anni dall'ultimoNel frattempo il gruppo è cambiato musicalmente, ogni membro ha fatto le proprie esperienze, tutte convogliate nella casa madre. L'album fa i conti con la scomparsa del chitarrista, un'esperienza tragica che si è trasformata in qualcosa di energico, sopravvivente.Per questo ha una doppia natura?Il disco parte con un'atmosfera dolorosa, poi ambisce alla riemersione, alla gioia e alla vita.Di nuovo on the roadCon determinazione e convinzione. Alle esperienze personali diamo una forma nitida e accessibile a tutti, la canzone deve favorire le relazioni private, fare comunità.E' tornatoCi ha riportato consapevolezza ed ambizione in un momento di necessità, un ruolo che, nel tempo, è stato interpretato da ognuno di noi.Il privato nell'era di social e voyeurismo televisivo?La condivisione non autentica isola. Oggi la comunicazione prevede slogan e formule, non c'è attenzione da parte di chi ascolta, né chiarezza e responsabilità da parte di chi parla. La nostra canzone ambisce a fare questo.Vi seguono tanti giovaniGrazie alla nostra tradizione di riferimento, che persiste e sollecita la memoria, necessita di emergere e riproporsi.Cosa significa essere il capitano della squadra Avion Travel?Mediare e riunire le molteplici anime del gruppo, senza di loro non sarei riuscito a fare tutto ciò che ho realizzato.il mestiere dell’attore, l’incontro con Strehler trent’anni dopo:(foto sopra) porta se stesso in scena - è anche regista - con Elvira, apologo ispirato alle parole dell’attore francese Louis Jouvet, Elvire Jouvet 40. «Elvira – spiega Servillo – porta il pubblico all’interno di un teatro chiuso, con un maestro e un’allieva impegnati nel particolare momento di una vera e propria fenomenologia della creazione del personaggio. Una riflessione valida oggi per significare soprattutto ai giovani la nobiltà del mestiere di recitare».