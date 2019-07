Peppe Servillo e i Solis String Quartet portano in tour estivo i loro successi e l'ultimo disco - Spassiunatamente (ottobre 2018)- attitudine senza troppi pensieri che corrisponde perfettamente allo stato d'animo creativo dei cinque musicisti. «Avevo la mecessità di mettere mano al repertorio della musica napoletana - ha spiegato Servillo, che è anche leader degli Avion Travel - omaggiando quelli che sono alcuni dei maggiori esponenti della cultura popolare partenopea. Una riscoperta della tradizione (da Raffaele Viviani a Libero Bovio, da Giovanni Ermete Gaeta, a Renato Carosone, ndr) che qui non è sinonimo di nostalgia, ma costruzione di un'identità. Per questo è fondamentale opporsi alla perdita della memoria».

Via del Mandrione 63, 31 luglio, ore 21

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

