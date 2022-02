Amazon Prime Video, tutte le serie tv a marzo 2022

Pochi i titoli seriali su Prime Video nel mese di marzo. Se a febbraio è stata lanciata la bomba delle risate di Lol, nel mese che ci porta alla primavera 2022, la piattaforma di Bezos, presenta in Italia appena quattro titoli, tra cui la docuserie sulla MotoGp, in cui ritroviamo anche il nostro Valentino Rossi, nel suo ultimo anno a cavallo della due ruote.

Tutte le serie tv su Amazon Prime VIdeo a marzo 2022

STAR TREK: PICARD (stagione2) - dal 4 marzo

La seconda stagione di Star Trek: Picard porta il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo entusiasmante e coraggioso viaggio nel passato. Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare il duello finale con uno dei suoi più grandi nemici. Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in “Star Trek: The Next Generation,” e segue questo personaggio iconico nel nuovo capitolo della sua vita. In questa stagione si uniscono al cast anche Annie Wersching, e special guest come Whoopi Goldberg - che ritorna nei panni di Guinan, il suo amato ruolo in Star Trek: The Next Generation - e John de Lancie.

THE BOYS PRESENTS: DIABOLICAL - dal 4 marzo



The Boys Presents: Diabolical è una serie antologica animata in otto episodi ambientata nell’universo dello show di successo nominato agli Emmy The Boys. Gli episodi - in un mini-formato della durata di 12-14 minuti e ognuno caratterizzato dal proprio stile di animazione - riveleranno storie inedite ambientate nell’universo di The Boys, portate in vita da alcune delle menti dell’intrattenimento di oggi, tra cui Don Cheadle, Giancarlo Esposito, Eliot Glazer, Seth Rogen, Elisabeth Shue, Christian Slater, Kevin Smith, e il premio Oscar Youn Yuh Jung.

UPLOAD (stagione 2) - dall'11 marzo

Nella seconda stagione di Upload Nathan si ritrova a un bivio nella sua vita dell’aldilà: Ingrid, la sua ragazza, è arrivata inaspettatamente a Lakeview nella speranza di rafforzare il loro rapporto, ma il suo cuore desidera ancora segretamente Nora, il suo “angelo” del servizio clienti. Nel frattempo, Nora è uscita dal sistema ed è coinvolta nelle attività di un gruppo ribelle e anti-tecnologico, i “Ludds”. La seconda stagione è ricca di nuovi elementi del futuro prossimo, incluso il nuovissimo programma digitale per bambini via app di Lakeview chiamato “prototykes”, e altri scorci satirici su progressi tecnologici e problemi a venire.

MOTOGP UNLIMITED (dal 14 marzo)

La serie vedrà protagonisti piloti come l’attuale campione mondiale MotoGP 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™), l’iconico Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) nella sua ultima stagione in MotoGP, Marc Márquez (Repsol Honda), Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Lenovo Team MotoGP) e il campione del Mondiale del 2020 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), oltre ai direttori sportivi delle principali squadre. Attraverso filmati esclusivi della vita quotidiana, MotoGP Unlimited racconterà sia le storie delle future promesse di questo sport, sia quelle dei veterani che hanno portato al successo tante squadre. Per la prima volta, uno sguardo intimo, unico ed esclusivo che avvicinerà gli spettatori alle sfide affrontate dai piloti e dai loro team durante la stagione, sia dentro che fuori dal circuito, scoprendo anche quali sono i requisiti necessari per partecipare a una delle competizioni più prestigiose del mondo delle due ruote.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 10:17

