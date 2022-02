Tra i titoli in evidenza nel mese di marzo 2022 in casa Disney+, da segnalare la nuova serie tv Marvel, Moon Knight, con Oscar Isaac e Ethan Hawke, poi torna la star dell'avventura Bear Grylls, che porta con sè qualche celebrities ed ancora la serie per teenager, Weekend in famiglia.

Disney+, tutte le serie tv in uscita a marzo 2022

Star - dal 2 marzo



Musical drama statunitense creato da Lee Daniels e Tom Donaghy, nel quale seguiamo tre giovani cantanti di talento mentre si fanno strada nel mondo della musica. Tra i protagonisti principali del cast troviamo Jude Demorest, Brittany O'Grady e Ryan Destiny, in una storia che fa leva sulla voglia di riscatto e la forza di volontà delle protagoniste.



Bless This Mess - dal 2 marzo



Sitcom incentrata sulla coppia formata da Mike (Dax Shepard) e Rio (Lake Bell). La vicenda principale vede i due lasciare New York per andare in una fattoria in Nebraska ereditata da Mike, ma si trovano davanti uno scenario desolante, visto che la struttura ha bisogno di molte riparazioni ed è attualmente abitata dall'anziano Rudy. Seguiremo i nostri protagonisti intenti a rimettere in piedi la proprietà, mentre il loro legame con Rudy e la particolare comunità del posto inizierà piano piano a prendere corpo.



Bear Grylls: Celebrity Edition - dal 2 marzo

Il noto ex-membro delle Forze Speciali Britanniche, Bear Grylls ci guiderà in un viaggio unico, nel corso del quale verrà affiancato da star come Brie Larson, Alex Honnold, Cara Delevingne, Armie Hammer, Bobby Bones, Channing Tatum, Dave Bautista, Joel McHale, Rob Riggle e Zachary Quinto. Ogni celebrità caratterizzerà un episodio diverso, mettendosi alla prova lontano dal lusso e dalle comodità, in territori affascinanti ma anche molto pericolosi.

Week-End In Famiglia - dal 9 marzo

Week-End In Famiglia segue le avventure di una caotica e accattivante famiglia “super mista”. Ogni fine settimana, Fred (Eric Judor), amante del divertimento, ha in custodia le sue tre figlie molto diverse tra loro – l’idealista Clara (Liona Bordonaro): l’eccentrica Victoire (Midie Dreyfus) e l’esigente Romy (Roxane Barrazuol). Tutto questo sarebbe già abbastanza complicato se non fosse che le loro tre madri (Annelise Hesme, Jeanne Bournaud e Annabel Lopez) e il migliore amico di Fred, Stan (Hafid F. Benamar), sono sempre in mezzo, rendendo i fine settimana ancora più frenetici. Ma Fred si è innamorato di nuovo e vuole portare la sua nuova ragazza a vivere con lui. Emmanuelle (Daphné Côté Hallé) è un’emigrata canadese senza alcuna esperienza di genitorialità e con solo un dottorato incompleto in psicologia infantile. Con il sostegno di Fred e i consigli non troppo utili della sua migliore amica, Cora (Sephora Pondi), Emmanuelle dovrà mettere da parte i suoi libri e le sue teorie e trovare la sua strada, come matrigna per questi week-end in famiglia.

9-1-1: Lone Star (Stagione 3) - dal 9 marzo

Dopo gli eventi della season precedente, i membri della squadra 126 sono ormai separati, ma questo non vuol dire che la situazione sarà tranquilla a lungo, perché una nuova catastrofe sta per abbattersi sulla città di Austin. Un'inaspettata tempesta di ghiaccio si scatenerà sulla cittadina, mentre Owen Strand (Rob Lowe) e Tommy Vega (Gina Torres) cercheranno di far riunire la 126 per affrontare l'emergenza e salvare il maggior numero possibile di civili.

Universi Paralleli - dal 23 marzo

Serie francese con al centro la storia di 4 amici d’infanzia che finiscono travolti dagli eventi quando all’improvviso le regole dell’universo si stravolgono e tutto viene mescolato presente, futuro, multiversi e i 4 amici finiscono sparsi tra mondi paralleli.

Moon Knight - dal 30 marzo

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto. Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy.

