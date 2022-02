Sky alza il livello, ed anche a marzo 2022 propone nuove uscite o stagioni di serie conclamate, di qualità. Per la sesta stagione Billions con l'ottimo Paul Giamatti, vediamo Luca Zingaretti in una nuova serie lontana dal suo Montalbano e poi c'è l'asso The Gilded Age, dallo stesso creatore (ed atmosfere) di Downtown Abbey. Insomma la carne al fuoco c'è.

Tutte le serie tv su Sky e Now a marzo 2022

BILLIONS (stagione 6) - dal 9 marzo

Torna, con la sesta stagione, il financial drama con Paul Giamatti e Damien Lewis che indaga scena e retroscena dell’alta finanza americana. La serie vede fronteggiarsi le due facce del sistema: l’imprenditore miliardario "Axe" Axelrod (Damian Lewis) e il procuratore federale Chuck Rhoades (Paul Giamatti), determinato a portare a galla il marcio della finanza. Quando l’attività di Axe viene rilevata da Mike Prince (Corey Stoll), convinto di cambiare le regole del gioco, Rhoades si dimostra altrettanto determinato nell’impedirglielo.

IL RE - dal 18 marzo

Il primo prison drama targato Sky Original, con Luca Zingaretti. La serie, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), vede l’amatissimo attore romano protagonista nei panni del controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura - il San Michele - in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio. Fino a quando le indagini di un pubblico ministero (interpretato da Anna Bonaiuto) non intralciano il suo operato.

IPPOCRATE – SPECIALIZZANDI IN CORSIA (stagione 2) - dal 1° marzo

Seconda stagione del medical drama francese creato da Thomas Lilti, che racconta le avventure di tre giovani specializzandi all’interno dell’ospedale Poincaré di Parigi. Mentre il pronto soccorso è allagato per un’ondata di maltempo, Alyson e Hugo cercano di gestire il sovraffollato reparto di Medicina Interna, sotto la guida autoritaria del nuovo primario Olivier Brun. Anche Chloé vuole tornare al lavoro per prendersi cura dei suoi pazienti, ma per farlo dovrà prima prendersi cura di se stessa.

L’OPÉRA - dal 12 marzo

Sul palco dell’Opéra di Parigi, la prima ballerina Zoe rischia di perdere il posto in favore di Flora, giovane ballerina da poco unitasi alla compagnia ma determinata a farsi strada. Il destino del corpo di ballo è ora nelle mani di Sébastien, neo-direttore ambizioso e ansioso di rinnovare l’Opéra illuminandola di una luce nuova. L’attrice protagonista della serie, Ariane Labed, è stata premiata come miglior attrice al SeriesMania 2021.

THE GILDED AGE - dal 21 marzo

Dopo Downton Abbey e Belgravia arriva il nuovo period drama firmato Julian Fellowes, che dopo l’Inghilterra ha scelto gli Stati Uniti di fine ‘800-inizio ‘900 come ambientazione del suo dramma in costume con Cynthia Nixon (Sex and the City, And Just Like That), Christine Baranski (Mamma Mia!, The Good Wife), Taissa Farmiga (American Horror Story) e, al primo ruolo importante, Louisa Jacobson, quarta figlia di Meryl Streep.

LE INDAGINI DI ROY GRACE - dal 6 marzo

Arriva su Sky Investigation l’adattamento seriale dei best seller di Peter James: un crime britannico sviluppato sulle indagini del celebre detective Roy Grace, interpretato da John Simm (Life on Mars, Collateral). Siamo a Brighton: Roy è in crisi per la scomparsa della moglie Sandy, ma decide di reagire spalleggiando il collega Glenn Branson (Richie Campbell di Liar) nella risoluzione di un misterioso caso.

AVVOCATI DI FAMIGLIA (stagione 2) - dal 27 marzo

Torna la legal dramedy canadese incentrata sulle avventure del giovane avvocato Abigail Bianchi (Jewel Staite), costretta a lavorare nello studio del tanto detestato padre. Questa seconda stagione è un’immersione completa nel distorto mondo di Abigail e della sua disfunzionale famiglia.

