Terence Hill compie 85 anni, pronto il rientro al cinema

Oggi Terence Hill soffia 85 candeline. Era il 1970 quando Mario Girotti (questo il vero nome dell'attore, produttore e sceneggiatore italiano) ha fatto il suo debutto sul grande schermo con "Lo chiamavano Trinità" e si trasformava nel pistolero più iconico del cinema italiano.

Terence Hill è stato uno dei personaggi che ha segnato la storia della nostra cultura cinematografica, regalando scene indimenticabili e iconiche scazzottate al fianco del suo inseparabile partener Bud Spencer, venuto a mancare il 27 giugno del 2016. Oggi Terence festeggia 85 anni e, dopo 54 anni di distanza dal film che lo ha reso celebre, si attende l'uscita nelle sale del film "Trinità, la suora e la Pistola", la cui produzione è stata annunciata l'anno scorso.

Terence Hill dopo Don Matteo

Per tanti anni Mario Girotti ha dato il volto a Don Matteo, il protagonista della serie omonima che racconta la vita e le avventure di questo sacerdote cattolico che, dopo aver trascorso moltissimi anni all'estero come missionario, decide di tornare in Umbria e diventa parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio, incarico ottenuto grazie al suo amico vescovo Guido. Dopo 13 stagioni, Terence Hill nel 2022 ha deciso di lasciare la serie televisiva Rai e il suo posto è stato preso da Raul Bova, che inizialmente ha suscitato diverse polemiche.

Però non c'è il pericolo di non vederlo più al cinema, perché proprio lo scorso anno ha annunciato la produzione del film "Trinità, la suora e la Pistola" ispirato a una storia vera in cui introduce anche un personaggio storico, Billy The Kid (la Pistola). Un progetto che ci porta indietro nel tempo e per cui l'attore ha avuto un grande coraggio per tornare a recitare un personaggio che ha interpretato quando aveva 31 anni. La data di uscita del film ancora non è stata annunciata, ma sappiamo che verrà girata in Abruzzo.

