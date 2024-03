Don Matteo 14 rinviato in autunno per 'colpa' dell'Europa League? Utenti furiosi per la notizia

I telespettatori più affezionati erano in attesa dell'inizio di Don Matteo 14, la nuova stagione del celebre mistery di Rai Uno con protagonista Raoul Bova, che sarebbe dovuto andare in onda a partire dal mese di aprile. Tuttavia, secondo le notizie e le indiscrezioni che arrivano dal mondo della televisione, pare proprio che la serie non andrà in onda questa primavera ma sarà rinviata ad una data più lontana nel tempo...

Don Matteo 14 rinviato

Il motivo è da ricercarsi in una serie di eventi che sostituiranno la celebre fiction: le partite di Europa League, dove le squadre italiane impegnate sono ben tre, ovvero Milan, Roma e Atalanta. A molti, però, non va affatto giù questa notizia, tanto che non mancano le proteste. Basta farsi un giro sui social per accorgersene.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 08:33

