C'è Posta per Te, Amedeo muore a 15 anni. Raoul Bova (in lacrime) sorprende papà Sandro e mamma Luciana

Raoul Bova è stato il protagonista dell'ultima storia di C'è Posta per Te che ha molto commosso il pubblico in studio e anche i telespettatori a casa. L'attore, dopo avere ascoltato i due protagonisti, Sandro e Luciana, non è riuscito a trattenere le lacrime e, più volte, mentre parlava, si è dovuto fermare proprio perché travolto dall'emozione. La storia dei due genitori l'ha toccato nel profondo e il motivo è presto detto.