Sex and the City, Kim Cattrall rompe il silenzio sul suo cameo: «I fan hanno bisogno dello stile di Samantha»

Kim Cattrall è stata una delle grandi protagoniste della celeberrima serie tv "Sex and the City" ma, nel suo spin-off, ovvero "And Just Like That...", la pubblicitaria più famosa di New York non compare mai. L'attrice, infatti, ha spiegato ai fan che non avrebbe mai più preso parte a nulla che riguardasse la tanto fortunata serie dei primi anni 2000 a causa di alcune divergenze con le colleghe di set (in particolare Sarah Jessica Parker) e alcuni addetti ai lavori. Samantha, però, manca troppo ai fan dello sceneggiato e per questo la produzione le ha chiesto di recitare in un cameo da inserire nello spin-off.

Le dichiarazioni di Kim Cattrall

Kim Cattrall sarà presente a mo di cameo nella seconda stagione di "And Just Like That...", che è tuttora in corso. L'attrice, che interpreta Samantha Jones, tornerà dalle sue amiche del cuore solo con la sua voce. Kim, infatti, apparirà nella serie durante una telefonata che avrà con Carrie Bradshaw, ovvero Sarah Jessica Parker. Convincerla a tornare anche solo per così poco (l'attrice ha, infatti, registrato la parte in solitaria, senza incontrare nessuno degli ex colleghi), non è proprio stato semplice. Durante una recente intervista rilasciata a The View, Kim Cattrall ha spiegato: «È molto interessante ricevere una telefonata dal capo della HBO che ti dice: "Cosa possiamo fare per riaverti?" Una delle condizioni per il mio ritorno era quella di riportare all'interno del progetto anche Patricia Field, una delle designer che ha creato la maggior parte dei look all'interno di "Sex and the City" e impossibilitata a lavorare in "And Just Like That..." perché impegnata con "Emily in Paris". Insomma, c'era bisogno dello stile originale di Samantha».

Il ritorno di Samantha Jones

I fan più sfegatati delle avventure di Carrie e compagne non vedono l'ora di risentire anche solo la voce di Samantha Jones che, comunque, è stata una presenza fissa per tutta la prima stagione della serie. Carrie, Miranda e Charlotte, infatti, nominano sempre l'ex amica che, però, sembra avere preferito il lavoro a Londra piuttosto che la loro amicizia. Inoltre, per tutta la durata della prima parte di "And Just Like That...", Sarah Jessica Parker, ovvero Carrie, prova in continuazione a mettersi in contatto con Samatha che, nonostante sia sparita improvvisamente dalla sua vita, non si è mai dimenticata di lei. Infatti, quando Mr. Big (ovvero il grande amore di Carrie), muore, l'unica a mandare dei fiori al funerale è proprio la pubblicitaria.

