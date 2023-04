Bridgerton 3, ecco quando uscirà su Netflix: «Riprese finite». Fan già in attesa

di Redazione web

Bridgerton è una delle serie tv più seguite in assoluto su Netflix. Le prime due stagioni che raccontano le storie che si intrecciano nell'alta (utopica) borghesia inglese, hanno registrano numeri da record tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori. I fan di tutto il mondo attendono, quindi con ansia, di sapere quando uscirà la terza stagione che, in molti, si sarebbero aspettati di vedere già nel mese di marzo.

La terza stagione di Bridgerton

Bridgerton 3 avrebbe dovuto approdare su Netflix a marzo ma si è verificato un ritardo nella tabella di marcia delle riprese e per questo la data di uscita della serie tv è slittata. Le riprese, infatti, sarebbero terminate proprio nel corso di questa settimana e tenendo in considerazione i tempi di montaggio e post produzione, è davvero difficile che i nuovi episodi possano arrivare a breve. Netflix avrebbe voluto che la terza stagione della serie tv uscisse, come le due precedenti, e cioè ad un anno esatto di distanza dai capitoli antecedenti, non sarà, però, così. Si conta che la serie non uscirà prima della fine del 2023.

Il successo di Bridgerton

Bridgerton ha riscosso un enorme successo su Netflix perché, nonostante sia ambientata nel '700, tratta tematiche attuali in modo molto fresco. Inoltre, la colonna sonora e la scelta degli attori hanno fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo.

