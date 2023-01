Regé-Jean Page è l'uomo più bello del mondo: lo dice la scienza

di Redazione web

Regé-Jean Page è l'uomo più bello del mondo: per la scienza non c'è alcun dubbio. L'attore inglese che ha interpretato il sexy Duca di Hastings nella prima stagione della serie tv Netflix, Bridgerton, rispecchia infatti, la "proporzione perfetta". Il suo viso è stato sottoposto a diversi studi, effettuati dal Dottor Julian De Silva, che hanno svelato che le proporzioni sono quasi perfette perché ci sono pochissime asimmetrie.

La classifica, comunque, si aggiorna ogni anno: il titolo nel 2022 è andato a Harry Styles.

Lo studio del dottor Julian De Silva

Il professore Julian De Silva, che è un noto chirurgo estetico facciale, direttore del Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgeryl a Londra, ha elaborato un algoritmo e delle tecniche di mappatura facciale in grado di verificare le "componenti del viso" ovvero occhi, naso e bocca.

Il dottore non ha creato questa scala ispirandosi a qualche elemento in particolare, ma solo segeundo la Golden Ratio, la scala di phi della Sezione Aurea, una regola antichissima che rappresenta l'armonia e il bello.

Le percentuali di Regé-Jean Page

Regé-Jean Page è stato eletto come miglior uomo del mondo grazie alle sue proporizioni: la tabella di De Silva arriva fino a una percentuale di 100 e l'attore, che rasenta la perfezione, si ferma al 93,65 per cento.

