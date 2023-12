Big Bang Theory, l'attrice Kate Micucci: «Ho un tumore ai polmoni, ma non ho mai fumato una sigaretta in vita mia»

di Hylia Rossi

La star della celebre sitcom The Big Bang Theory, Kate Micucci, sabato scorso, 9 dicembre, ha pubblicato un video sui suoi account social in cui si riprende direttamente dal letto d'ospedale mentre dichiara di avere un tumore ai polmoni e di avere appena subito un'operazione per rimuoverlo.

L'attrice, di 43 anni, ha interpretato Lucy, l'amica e poi l'interesse romantico di Raj, in diversi episodi tra il 2013 e il 2017 e nonostante non fosse un personaggio protagonista ha riscosso un enorme successo per il suo fare timido e un po' lunatico, ed è rimasto nei cuori dei fan della serie.

«Non ho mai fumato una sigaretta in vita mia»

Kate inizia salutando i suoi fan e riguardo il setting un po' preoccupante, spiega: «Sono in un letto d'ospedale perché ieri mi sono operata per rimuovere un tumore ai polmoni.

Poi, continua: «Devo dire che è davvero strano perché non ho mai fumato una sigaretta in vita mia quindi, sì... insomma, è stato una sorpresa. Ma credo che, ecco, succeda, quindi la buona, buonissima notizia è che lo hanno scoperto subito e lo hanno rimosso, quindi ora sto bene».

«Devo dire che è stato un viaggio impegnativo e probabilmente mi ci vorrà qualche settimana per riprendermi, dice Kate, ma tornerò come prima. Perché sto ancora parlando, vi chiederete. Perché mi hanno riempito di medificinali!». L'attrice spiega che la scoperta è dovuta a un valore molto alto riscontrato tempo prima nelle analisi del sangue, che ha poi causato una serie di esami.

