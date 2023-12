Itziar Castro, morta improvvisamente l'attrice spagnola star della serie tv Vis a Vis: aveva 46 anni

di Redazione web

È morta l'attrice spagnola Itziar Castro, celebre anche in Italia per la serie di successo Vis a Vis, distribuita da Netflix. L'artista aveva 46 anni. Secondo quando riporta El Mundo, sarebbe deceduta giovedì sera a Lloret de Mar, probabilmente «per un arresto cardiaco». Le cause ufficiali, però, non sono ancora state rese note.

Ad annunciare la notizia è stato il regista Frankie de Leonardis sul social network X, che ha sottolineato la sua carriera di attrice e "la sua lotta per l'uguaglianza e la giustizia sociale.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%C3%9AltimaHora?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ÚltimaHora</a> 🔴 Muere a los 46 años la actriz Itziar Castro<a href="https://t.co/iiKe9phaR6">https://t.co/iiKe9phaR6</a></p>— EL MUNDO (@elmundoes) <a href="https://twitter.com/elmundoes/status/1733031956122595805?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Chi era

Itziar Castro è nata Barcellona il ​​14 febbraio 1977.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA