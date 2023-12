Andre Braugher, morto a 61 anni il celebre capitano di polizia Raymond Holt della serie "Brooklyn Nine-Nine"

di Lee Gotti

È morto a 61 anni Andre Braugher, il celebre attore vincitore di due Emmy, noto principalmente per il ruolo di Raymond Holt, il severo - ma amabile - capitano di polizia nella serie televisiva "Brooklyn Nine-Nine".

La sua morte è stata confermata martedì dalla sua storica agente Jennifer Allen, dichiarando che Andre Braugher, residente nel New Jersey, è morto dopo una breve malattia, senza fornire ulteriori dettagli.

La carriera, gli Emmy e la vita privata

Braugher ha ottenuto il successo interpretando negli anni '90 il detective Frank Pembleton in "Homicide", una serie ambientata a Baltimora incentrata sul dipartimento omicidi della polizia. Negli ultimi anni della sua vita, ha interpretato un altro agente di polizia in "Brooklyn Nine-Nine", questa volta con un tono completamente diverso: nella sitcom, il comandante Raymond Holt è un capitano di polizia serio, severo e pignolo, la cui evoluzione all'interno della serie lo porta ad ammorbidirsi e a diventare uno dei personaggi più divertenti e amati della serie. Il suo impegno nell'interpretare un poliziotto nero e gay, che combatte gli stereotipi e si batte per le minoranze gli è valsa un plauso generale di critica e pubblico.

Andre Braugher aveva esordito in tv nel 1989 recitando nella serie Kojak.

L'attore ha vinto due Emmy: uno come migliore attore protagonista in una serie drammatica per "Homicide" nel 1998, l'altro nel 2006 come migliore attore protagonista in una miniserie o film per "Thief - Il professionista".

Andre Braugher era sposato con l'attrice Ami Brabson. I due si erano conosciuti mentre recitavano nella serie televisiva Homicide - Life on the Street. Ami è apparsa in numerose serie televisive tra cui Law & Order, Bull, Power, Law & Order - Special Victims Unit e The Jury.

Oltre alla moglie, Braugher lascia i tre figli Michael, Isaiah e John Wesley.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA