ACAB, dopo il film arriva la serie targata Netlfix: i personaggi e il cast

Arriva «A.C.A.B. La Serie». Il nuovo progetto di Netflix seriale in 6 episodi prodotto da Cattleya - parte di ITV Studios - per la regia di Michele Alhaique, con Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi in arrivo prossimamente solo su Netflix. Una notte di feroci scontri in Val di Susa. Una squadra del Reparto Mobile di Roma resta orfana del suo capo, che rimane gravemente ferito.

Il perspnaggi e il cast

Quella di Mazinga (Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante), però, non è una squadra come le altre, è Roma, che ai disordini ha imparato ad opporre metodi al limite e un affiatamento da tribù, quasi da famiglia. Una famiglia con cui dovrà fare i conti il nuovo comandante, Michele (Adriano Giannini), figlio invece della polizia riformista, per cui le squadre come quella sono il simbolo di una vecchia scuola, tutta da rifondare.

L'opera letteraria e il film

Un nuovo «autunno caldo» contro cui proprio i nostri sono chiamati a schierarsi e in cui ogni protagonista è costretto a mettere in discussione il significato più profondo del proprio lavoro e della propria appartenenza alla squadra. La serie - tratta dall'opera letteraria «ACAB» di Carlo Bonini edita in Italia da Giulio Einaudi Editore - è ideata da Carlo Bonini e Filippo Gravino e scritta da Filippo Gravino, Carlo Bonini, Elisa Dondi, Luca Giordano e Bernardo Pellegrini, con lo story editing di Filippo Gravino. La serie è anche ispirata al film «ACAB» prodotto da Cattleya con Rai Cinema e diretto da Stefano Sollima, che in questo progetto ricopre il ruolo di produttore esecutivo.

