Benjamin Zephaniah, morto l'attore star di Peaky Blinders: aveva un tumore al cervello

Il cast di Peaky Blinders perde uno dei personaggi più intriganti ed enigmatici della serie. Benjamin Zephaniah, interprete di Jeremiah Jesus, è scomparso a 65 anni, dopo otto settimane di calvario: l'attore è morto a causa di un tumore al cervello, che non gli ha lasciato scampo. Come riporta il Daily Mail, la sua famiglia ha voluto ricordarlo come “un pioniere”.

La carriera

Benjamin Zephaniah, figlio di un postino delle Barbados e di un'infermiera giamaicana, è nato a Birmingham. Nonostante la dislessia, Zephaniah non era solo un attore: il 65enne, infatti, era anche riuscito a conseguire 16 dottorati accademici. Per quanto riguarda la carriera di interprete, invece, oltre alla partecipazione a Peaky Blinders si ricordano anche le sue apparizioni in serie tv come EastEnders e The Bill.

RIP Benjamin Zephaniah, A legendary poet, Will always remember this just before the Albion Semi Final, Goosebumps every time 💜 #AVFC pic.twitter.com/DzsD9TzGxP — Laws (@LawsAVFC) December 7, 2023

Il ricordo della famiglia

Queste le parole dei parenti: «Con grande tristezza e rimpianto, annunciamo la morte del nostro amato Benhamin, che si è spento nelle prime ore del mattino di oggi, 7 dicembre 2023.

7 Dicembre 2023

