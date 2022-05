Mese ricchissimo di uscite e di prodotti molto interessanti, quello di giugno per Netflix, la piattaforma di streaming regina per quantità (e qualità) di serie tv originali. Tre titoli incuriosiscono molto, a partire dalla trasposizione coreana de La casa di carta che ha come interpreti anche alcuni attori di Squid Game; la stagione 6 che conclude Peaky Blinders e il ritorno dell'attore inglese Rowan Atkinson, per tutti Mr Bean in una nuova originale serie. E tante altre da scoprire.

Netflix, tutte le serie tv in uscita a giugno 2022

Borgen - Potere e gloria - dal 2 giugno

La serie affronta alcune delle tematiche politiche più importanti del presente scandinavo: la rilevanza del Regno Danese nella realtà moderna, la lotta delle superpotenze per il controllo dell'Artico e in ultimo, ma non per importanza, la crisi climatica. Birgitte Nyborg è stata appena nominata ministra degli esteri e una compagnia petrolifera scopre improvvisamente l'oro nero in Groenlandia. Questo evento segna l'inizio di una lotta internazionale per il potere nell'Artico, un conflitto in cui l'esperienza politica di Nyborg la aiuterà ad accettare il fatto che nonostante faccia da "sorella maggiore" alla Groenlandia, nell'ambito delle superpotenze internazionali la Danimarca è una presenza minore e a volte turbolenta.

L’enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale? - dal 3 giugno

Docu-serie che ripercorre l'incredibile caso che ha coinvolto Eirik Jensen, il più famoso poliziotto norvegese. La serie true crime pone la domanda che ha tenuto la nazione col fiato sospeso dal momento del suo arresto nel 2013: Eirik Jensen è il miglior poliziotto della storia norvegese o il più grande narcotrafficante che la Scandinavia abbia mai conosciuto? Grazie a un accesso unico a entrambe le identità di Eirik Jensen, questa docuserie presenta personaggi carismatici ed eclettici, raccontandone l'incredibile storia dal primo incontro negli anni '90 alla potenziale disfatta in tribunale nel 2020. Gli spettatori si chiederanno fino alla fine: chi sta dicendo la verità?

Ambizione - dal 3 giugno

Dalla famosa sceneggiatrice Meric Acemi, già autrice di una delle serie più amate di Netflix, Love 101, arriva una nuova storia sullo scontro tra la Generazione X, che ancora occupa posizioni di rilievo nel mondo aziendale, e l’emergente Generazione Z. La Generazione X cerca di stare al passo con la modernità, i social media e un mercato del lavoro in evoluzione, ma non riesce ad avere una visione d'insieme. È innegabile che il divario e le differenze tra le due generazioni siano profonde. In questo scenario s'innesta la storia di Asli, che cerca la via più breve per arrivare in alto invece di ricorrere al duro lavoro. La serie si domanda se, usando i metodi moderni per conquistare il rispetto di tutti, Asli potrà vincere o finirà per perdere.

Surviving Summer - Un'estate travolgente - dal 3 giugno

La nuova serie australiana è un teen drama che racconta la storia di Summer Torres (Sky Katz), un’adolescente ribelle di Brooklyn che viene espulsa da scuola e mandata dalla sua famiglia in Australia, più precisamente nella piccola cittadina di Shorehaven sulla Great Ocean Road, Victoria. Qui Summer fa amicizia con Ari Gibson (Kai Lewins), una giovane e appassionata surfista che la farà innamorare di questo sport.

Keep Sweet: pregare e obbedire - dall''8 giugno

Nel 2008, una drammatica incursione al Ranch Desion nel Texas occidentale ha attirato l'attenzione da tutto il mondo, poiché le forze dell'ordine hanno scoperto prove sdi abusi sessuali, fisici e psicologici e hanno preso in custodia oltre 400 bambini. Keep Sweet: Pray and Obey offre agli spettatori uno sguardo approfondito sulla segreta setta poligama della Chiesa fondamentalista Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints e sull'ascesa dell'autoproclamatosi profeta Warren Jeffs.

Peaky Blinders (stagione 6) - dal 10 giugno

Sesta e ultima stagione della serie tv inglese con Cillian Murphy, Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Sophie Rundle, Conrad Khan e molti altri. Nel trailer rilasciato da Netflix, scopriamo di essere catapultati durante gli anni dell’ascesa del fascismo. “Abbiamo un nemico potente. Questa sarà la fine.” Sono le parole che annunciano l’arrivo di tempi oscuri. “Un ultimo accordo da fare. Poi noi Peaky Blinders riposeremo” Che cosa vuole dire Thomas “Tommy” Shelby con queste parole quasi profetiche? Che cosa accadrà alla gang?

First Kill - dal 10 giugno

Quando arriva il momento di fare la sua prima vittima, la vampira adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) sceglie una nuova ragazza in città di nome Calliope (Imani Lewis). Purtroppo per Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri di celebre lignaggio. Entrambe si rendono conto che non sarà facile uccidere la rivale e che il vero rischio è quello di perdere la testa.

God's Favorite Idiot - dal 15 giugno

Nella serie "God’s Favorite Idiot", l'impiegato del team di supporto di un'azienda informatica Clark Thompson si innamora della collega Amily Luck nello stesso momento in cui diventa l'involontario messaggero di dio. Ma non è tutto... la storia include anche pattini a rotelle, un lago di fuoco e un'imminente apocalisse.

Love & Anarchy (Stagione 2) - dal 16 giugno

Nella seconda stagione la neodivorziata Sofie cerca di creare una vita per sé e Max. A causa di eventi imprevisti precipita invece in una crisi esistenziale che ha un profondo impatto sul suo rapporto con Max, sconvolgendo tutte le loro aspettative. Contemporaneamente la piccola casa editrice Lund & Lagerstedt fa del suo meglio per affrontare il mondo letterario ancorato nella tradizione e per esplorare le nuove opportunità offerte dalla società moderna. Tuttavia molto presto iniziano a emergere conflitti tra il vecchio e il nuovo, tra arte straordinaria e realtà finanziarie. Ma cos'è giusto o sbagliato, normale o anormale, cosa è davvero reale... e a chi importa veramente? Nel mezzo di tutto il caos i personaggi cercano di dare un senso all'amore, alla vita e a loro stessi.

T

he Umbrella Academy (stagione 3) - dal 22 giugno

Dopo aver evitato la catastrofe nel 1963, l'Umbrella Academy torna a casa nel presente con la convinzione di aver sventato l'apocalisse iniziale e di aver risolto il problema della linea temporale una volta per tutte. Ma dopo festeggiamenti di breve durata, il gruppo si rende conto che le cose non sono per niente come le aveva lasciate. Entra in scena la Sparrow Academy. Geniali, eleganti e affettuosi come degli iceberg, gli Sparrow affrontano immediatamente gli Umbrella in un violento scontro che finisce per essere la preoccupazione minore. Tra sfide, perdite, sorprese e un'entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell'universo (situazione che potrebbero aver provocato loro stessi), ora dovranno riuscire a convincere la nuova e forse migliore famiglia del padre ad aiutarli a risolvere il problema causato dai nuovi arrivati. Ce la faranno a tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O forse questo mondo rivelerà qualcosa di più di un semplice intoppo nella linea temporale?

Man Vs Bee - dal 24 giugno

Il noto attore e comico Rowan Atkinson interpreta un nuovo personaggio in questa commedia esilarante. Trevor è un padre simpatico ma imbranato e quando ottiene un nuovo lavoro come housesitter, il suo primo incarico è una lussuosa villa piena di opere d'arte di inestimabile valore, auto classiche e un adorabile cane di nome Cupcake. Ma quando un'ape arriva sulla scena, riuscirà Trevor a mantenere il controllo della situazione o la loro accesa rivalità porterà a conseguenze sempre più disastrose? E quali danni irreparabili saranno causati nel frattempo? Il caos si scatena in questa vivace serie commedia con brevi episodi da guardare in compagnia.

La casa di carta: Corea - dal 24 giugno

La tematica politica ed economica che mette in risalto la questione della povertà e delle disuguaglianze sociali, rivela la cura della scrittura di un prodotto che non può essere soltanto discusso mediante il confronto con lo show spagnolo. Anche i nuovi protagonisti della serie sembrano essere molto in sintonia con il genere del nuovo adattamento che è completamente inserito nel contesto culturale asiatico – anche le maschere usate dalla banda in azione hanno abbandonato le iconiche fattezze di Dalì per adottare uno stile ispirato a quelle del teatro coreano. Sarà un fenomeno globale come l'origine spagnolo La casa de papel o come il coreano Squid Game?



Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA