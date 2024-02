«Stash porta questi fiori a tua moglie». La gaffe di Mara Venier non passa inosservata: «Svelate le nozze segrete con Giulia Belmonte?»

di Dajana Mrruku

Una parata di cantanti si è esibita da Mara Venier nell'edizione speciale di Domenica In dedicata agli artisti in gara al 74esimo Festival di Sanremo. Tra questi anche i The Kolors che si sono esibiti con la loro Un ragazzo incontra una ragazza e Mara Venier, nel momento dei saluti, ha regalato i fiori a Stash e ha detto una frase che non è passata inosservata sui social.

Matrimonio segreto per Stash e Giulia?

Mara Venier si è resa protagonista di una gaffe durante i saluti finali tra Stash e il gruppo dei The Kolors.

Antonio Fiordispino, vero nome di Stash, e Giulia Belmonte sono fidanzati e hanno due bellissime bambine, Grace e Imagine. La coppia è sempre apparsa molto solida, ma il matrimonio non è mai stato nei loro piani, o almeno così sembrava.

Che la gaffe di Mara Venier abbia rivelato un matrimonio segreto della coppia? O si è trattato semplicemente di una svista? Stash, nel frattempo non ha ancora risposto, ma sul momento si è limitato ad annuire imbarazzato prendendo i fiori da Mara.

